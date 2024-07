Politische Gefangene Kremlgegner Kara-Mursa in Straflager-Klinik - Zustand unklar

Die Anwälte seien erst hingehalten worden und hätten letztlich keinen Zugang zu ihm erhalten. Im Februar war der bekannteste russische Oppositionelle Alexej Nawalny in einem Straflager in der russischen Arktisregion gestorben. Auch andere politische Gefangene in Russland beklagen besonders harte Haftbedingungen, die zu gesundheitlichen Schäden führen.

Kara-Mursas Ehefrau erinnerte daran, dass ihr Mann nach zwei Vergiftungsattacken an einer chronischen Erkrankung leide. Sie schilderte, dass die Anwälte seit Donnerstag vergeblich versucht hätten, den Oppositionellen zu sehen. Die Ärzte hätten sie erst warten lassen und schließlich gesagt, dass der Arbeitstag am Freitag vorbei sei. Am Wochenende lasse der Strafvollzug keine Besuche zu, hieß es demnach.