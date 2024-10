Im Exil lebende Menschenrechtler, die Misshandlungen von Gefangenen immer wieder öffentlich gemacht hatten, lobten erneut, dass durch Nawalny die Foltermethoden unter Kremlchef Wladimir Putin international bekannt wurden. Der im Alter von 47 Jahren unter nicht geklärten Umständen gestorbene Nawalny hatte die Menschenrechtsverstöße bereits aus der Haft heraus öffentlich gemacht. Er wurde am 1. März unter großer Anteilnahme Tausender Menschen in Moskau beerdigt.

Nawalny, der 2020 nur knapp einen Giftanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok überlebte und in Deutschland behandelt wurde, schreibt in dem Buch auch über die allgegenwärtige Todesgefahr. An einer Stelle heißt es laut einem Auszug in der britischen Zeitung "The Times", dass das Buch, "falls sie mich endgültig erledigen sollten, mein Denkmal sein wird". Das Buch sei eine Mahnung an Russland und die Welt, schrieb "The New Yorker".