Politischer Buure-Aschermittwoch bei SPD Bedeutung für die Verkehrswende

Lokale Themen

Doch letztlich gab es zu viele Veranstaltungen dieser Art. Es wurde immer schwieriger, Referenten zu finden, und der Ortsverein gab diese Veranstaltungsform auf, heißt es in einer Mitteilung des SPD-Ortsvereins.

Aus den Reihen der Mitglieder kam die Idee, sich am Buure-Aschermittwoch Themen mit lokalem Bezug zu widmen. Und so ging es diesmal um den Radschnellweg RS7. Als Besonderheit soll auch in Zukunft dieser Termin kulinarisch begleitet werden. Josef Engler hatte dies übernommen.