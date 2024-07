In der Tumringer Straße ist laut Polizei am Donnerstag zwischen 8 und 13.20 Uhr an einem Opel Combo der Außenspiegel abgefahren worden. Der Verursacher flüchtete. An der Unfallstelle blieben Teile eines zweiten Spiegels zurück, der wahrscheinlich vom Verursacherfahrzeug stammt. Demzufolge dürfte es sich bei diesem um einen BMW X3 der Baujahre 2004 bis 2010 gehandelt haben. Möglicherweise verfügte der SUV über eine französische Zulassung. Die Polizei bittet unter Tel 07621/176-0 um Hinweise.