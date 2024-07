In der Käppelestraße wurde laut Polizei am Montag zwischen 00.30 und 9 Uhr die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen. Entwendet wurde ein auf der Rückbank liegender Rucksack. In diesem befanden sich unter anderem eine Geldbörse mit Identitätsdokumenten und Bargeld sowie eine Uhr. Der Diebstahlschaden beträgt rund 1800 Euro.