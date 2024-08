Polizei bei Strooßefescht: Polizei kündigt durchgängige Präsenz am Stettemer Strooßefescht an

Die Polizei

Aus polizeitaktischen Gründen könne er keine konkreten Angaben zur Zahl der Einsatzkräfte und konzeptionellen Überlegungen für das Stettemer Strooßefescht machen – dies sei aber generell bei öffentlichen Anlässen so üblich. Kommunizieren könne die Polizei, dass sie „wie immer mit zusätzlichen Kräften“ vor Ort sei – „und zwar dauerhaft“, so Batzel. Dies, so der Pressesprecher, sei Stand der Dinge am Montagnachmittag.

Der Oberbürgermeister

Am Vormittag sagte Oberbürgermeister Jörg Lutz im Gespräch mit unserer Zeitung, die Stadtverwaltung werde sowohl den Austausch mit der Polizei als auch mit den Veranstaltern des Strooßefeschts suchen. Lutz zeigte sich betroffen von den Ereignissen in Solingen. Schutzmaßnahmen öffentlicher Veranstaltungen wie etwa Lkw-Sperren auf den Weihnachtsmärkten böten eine gewisse Absicherung. Indes sei es unmöglich, die Öffentlichkeit durchgängig verlässlich vor Einzeltätern zu schützen.