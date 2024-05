Ein Zeuge verhinderte laut Polizei am Dienstag kurz nach 13 Uhr einen Handtaschendiebstahl. Er beobachtete am Bahnhofsplatz in einer Gaststätte einen Unbekannten, der zunächst seine Jacke über einen Stuhl neben einem Gast hängte und anschließend an seiner Jacke vorbei in Richtung Handtasche griff. Der mutmaßliche Täter wurde vom Zeugen angesprochen, zur Rede gestellt und entfernte sich daraufhin umgehend. Bei einer Fahndung konnte die Polizei einen 38 Jahre alten Mann vorläufig festnehmen, der im Verdacht steht, den Diebstahl versucht zu haben. Nach der polizeilichen Maßnahmen wurde der 38-Jährige auf freien Fuß gesetzt.