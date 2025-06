Tote und Verletzte Schütze lockt Feuerwehr in den USA in tödlichen Hinterhalt

Sie rückten an, um einen Brand zu bekämpfen, dann fielen Schüsse. Im US-Bundesstaat Idaho sind Feuerwehrleute nach Überzeugung der Polizei gezielt in eine Falle gelockt worden. Doch was war das Motiv?