Ein Falschfahrer auf der A 98 wurde der Polizei am Freitag gegen 20.10 Uhr gemeldet. Ein silberner Opel war laut Polizeibericht an der Anschlussstelle Lörrach-Mitte in Richtung Rheinfelden falsch auf die Autobahn aufgefahren. Ein älterer Herr mit weißen Haaren und Brille soll den Wagen gefahren haben. Eine Überprüfung der Strecke durch mehrere Streifen habe keine weiteren Erkenntnisse gebracht. Vermutlich habe das Auto bereits an der Ausfahrt Lörrach-Ost die A 98 wieder verlassen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und Geschädigte, die durch die geisterfahrt gefährdet wurden. Hinweise rund um die Uhr an die Verkehrspolizei in Weil am Rhein, Tel. 07621/98000.