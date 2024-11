Der Fahrer eines Kleintransporters hat laut Polizei am Donnerstag gegen 15.20 Uhr auf der B 317 zwischen der Tumringer Brücke und der Autobahnanschlussstelle Lörrach-Mitte einen Sack Grünschnitt verloren. In der Folge fuhr eine mutmaßlich alkoholisierte 39-jährige Autofahrerin auf den Wagen einer vor ihr bremsenden 55-jährige Fahrerin auf. Diese musste die Geschwindigkeit ihres Fahrzeugs wegen dem Grünschnitt-Sack auf der Fahrbahn drosseln. Die 55-Jährige wurde leicht verletzt. Zwei mitfahrende Kinder blieben unverletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt rund 18 000 Euro. Der 39-jährigen wurde in einem Krankenhaus Blut entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.