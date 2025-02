Polizei in Weil am Rhein: Neues Blaulichtzentrum hat in Stuttgart keine Priorität

Der grundsätzliche Bedarf für die Verbesserung der Unterbringung des Polizeireviers Weil am Rhein sei bekannt, heißt es weiter. Dieser Bedarf stehe jedoch in Konkurrenz zu einer Vielzahl von dringlichen Unterbringungsmaßnahmen in verschiedenen Bereichen des Landes. Im Hinblick darauf seien andere Maßnahmen, auch solche für die Landespolizei, bislang als wichtiger eingeschätzt worden.

Wie der Zustand jetzt ist

Baubedarf

Das Polizeirevier in Weil am Rhein ist in der Basler Straße 7 in Weil am Rhein in zwei Gebäuden aus den Jahren 1920 und 1986 untergebracht. Insbesondere im denkmalgeschützten älteren Gebäude besteht baulicher und brandschutztechnischer Sanierungsbedarf.

Flächenbedarf

Des Weiteren besteht ein Flächendefizit im Gebäudebestand.