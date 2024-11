In der Schopfheimer Straße hat sich am Donnerstag gegen 17.40 Uhr ein Unfall mit Beteiligung eines Kindes ereignet. Der Zwölfjährige überquerte laut Polizei in Höhe eines Lebensmitteldiscounters den Fußgängerüberweg und sei dabei von einem Nissan angefahren worden. Der Junge verletzte sich leicht. Nach einem kurzen Gespräch sei die Fahrerin weitergefahren. Der Junge ging nach Hause und informierte seine Mutter, die der Polizei den Unfall mitteilte. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621/98000, sucht nun Zeugen. Die Nissan-Fahrerin soll kurze, schwarze Locken haben.