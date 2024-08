Zeugen informierten die Polizei am Samstag gegen 21 Uhr über eine Schlägerei unter rund 20 jungen Männern auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarkts in der Robert-Bosch-Straße, bei der auch Pfefferspray im Einsatz sei, heißt es in einer Meldung der Polizei. Beim Eintreffen der Polizei war die Auseinandersetzung bereits beendet. Eine Person war dem Augenschein der Beamten nach mit Pfefferspray in Kontakt gekommen. Nach Angabe zweier Jugendlicher sollen auch sie auf dem Weg vom Grüttpark zu dem Parkplatz von zwei unbekannten jungen Männern mit Pfefferspray attackiert worden sein. Eine weitere Zeugin berichtete, sie sei von einem jungen Mann gebeten worden die Polizei zu verständigen, da ihn mehrere Personen geschlagen hätten. Das mutmaßliche Opfer wurde mit einer weiteren Person von den Beamten am Recyclinghof angetroffen, wo beide berichteten, auch sie seien von einer Gruppe mit Pfefferspray angegriffen worden. Ein weiterer Notruf ging kurz vor 22 Uhr bei der Polizei ein. Bei einem Einkaufsmarkt in der Schopfheimer Straße seien Männer mit Eisenstangen auf der Suche nach einer Person gesehen worden. Der Rettungsdienst fand später eine verletzte Person, die laut Polizei nach Zeugenangaben mit einer Eisenstange und einem Baseballschläger geschlagen worden sei. Das Polizeirevier vermutet einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen und sucht weitere Zeugen. Hinweise werden unter Tel. 07621/1760 entgegen genommen.