Auf dem Kirchplatz in Stetten missachtete laut Polizei am Donnerstag kurz vor 14 Uhr, ein 71-jähriger Autofahrer die Vorfahrt einer 57-jährigen Radfahrerin. In Folge des leichten Kontakts der beiden Fahrzeuge stürzte die Radfahrerin, sie wurde mit Kopfverletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.