Polizei: Kleinkind in Serbien verschwunden: Wien war falsche Spur

Nach der Veröffentlichung der Aufnahmen meldeten sich die Frauen bei den Behörden, und die Identitäten der drei gefilmten Personen konnten geklärt werden, wie die Wiener Polizei mitteilte. Ein Zusammenhang mit der vermissten Danka könne nun "eindeutig und ohne jeden Zweifel ausgeschlossen werden".

Mädchen seit einer Woche vermisst

Das Mädchen wird in Serbien seit mehr als einer Woche vermisst. Danka war zuletzt am Dienstag vergangener Woche vor dem Haus ihrer Familie im Dorf Banjsko Polje im Osten Serbiens gesehen worden. Sie hatte dort mit anderen Kindern gespielt. Die Mutter war nach eigenen Angaben kurz ins Haus gegangen, um Trinkwasser für die Kinder zu holen. Die Polizei erklärte mehrfach, sie ermittele in alle Richtungen. Viele befürchten, dass das kleine Mädchen Opfer einer Entführung oder eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte. Die Suche bewegt das ganze Land.