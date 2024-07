Ein Motorradfahrer ist am Freitag in Brugg im Aargau mit einem Anhänger kollidiert und dabei tödlich verletzt worden. Der Anhänger hatte sich während der Fahrt von einem Lieferwagen gelöst. Der Unfall ereignete sich am Freitag um 15.15 Uhr auf der Aarauerstrasse, wie die Polizei mitteilte.