Polizei-Kritik Rausgeworfene Dozentin bedankt sich für Unterstützung

Die Kritik an ihrem Rauswurf reicht von "Dunkler Tag für die Meinungsfreiheit" und "Klarer Fall von Cancel Culture". Aslan räumte aber auch erstmals ein: "Die Ausdrucksweise mag man kritisieren, vielleicht war es eine unglückliche Wortwahl."

"Es tut mir leid, wenn sich Polizisten angesprochen fühlen, die vorbildlich ihren Dienst tun. Es ging mir um jene Beamtinnen und Beamte, die sich an rechtsextremen Chats beteiligen, die mit ihrer rassistischen Geisteshaltung ganze Dienststellen vergiften. Sie haben das Vertrauen in diese Institution gerade in der migrantischen Community tief erschüttert", sagte sie "Zeit online".