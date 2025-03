Bislang unbekannte Täter sind nach Angaben der Polizei zwischen Donnerstag, 19.50 Uhr, und Freitag, 5 Uhr, in den Lagerraum einer Fachhandwerkerfirma in der Röttler Straße eingedrungen. Zuvor hatten sie ein Rolltor aufgehebelt. Aus dem Lagerraum wurden drei Mülltonnen mit Messing- und Kupferabfällen ins Freie gebracht und in ein Fahrzeug oder einen Anhänger umgeladen. Die leeren Mülltonnen blieben zurück. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 2800 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621/176-0, sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können.