Polizei legt aktuelle Kriminalstatistik vor: Gewaltkriminalität in Lörrach nimmt zu

Positiv sei die Entwicklung bei den Fahrraddiebstählen: Sie gingen 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 94 Fälle auf 264 zurück. Die Polizei beziffert den finanziellen Schaden dennoch auf rund 580 000 Euro (Neuwertsumme der Fahrräder). Entwendet werden vor allem E-Bikes. Nach wie vor würden nicht wenige nach Frankreich gebracht und von dort nach Osteuropa.

Die Wohnungseinbrüche

Erfreulich auch der Rückgang der Wohnungseinbrüche: Lediglich 20 wurden im Vorjahr von der Polizei aufgenommen. Das ist abgesehen vom Corona-Jahr 2021 der niedrigste Wert seit zehn Jahren. Im vergangenen Jahr konnten zwei Täter auf frischer Tat festgenommen werden, sagte Nagy. Auch verstärkte Grenzkontrollen könnten einen positiven Einfluss auf die Entwicklung haben.

Die Anrufstraftaten

Vermögens- und Fälschungsdelikte haben auf moderatem Niveau leicht zugenommen. Immer noch, so der Lörracher Revierleiter, seien Telefonbetrüger in einigen Fällen erfolgreich. Dabei gingen diese raffiniert zu Werke – mitunter werde bewusst der akustische Eindruck einer Büroatmosphäre inszeniert oder als Übergabeort die Nähe von öffentlichen Gebäuden vereinbart. Rund 600 000 Euro Schaden seien im Jahr 2024 durch Anrufstraftaten entstanden, schätzt die Polizei.

Asylsuchende Menschen

Nach der Corona-Phase nimmt die Polizei wieder eine steigende Anzahl an Asylsuchenden in Lörrach wahr. 2023 waren es noch 453 Menschen, 2024 insgesamt 593, die in der Grenzstadt registriert werden.

Die Drogen-Delikte

Nach Einführung des Cannabis-Gesetzes sank diese Fallzahl deutlich. Beim Thema Drogen konzentriere sich das Geschehen keineswegs ausschließlich auf den Bahnhofsplatz. Gleichwohl ist es der Polizei gelungen, einen mutmaßlichen Dealer nach längerer Beschattung auf dem Bahnhofsplatz festzunehmen.

Dullisch erläuterte in diesem Zusammenhang, dass sich die Situation auf dem aufgewerteten Platz durch eine neue Durchmischung des Publikums insgesamt entspannt habe.

Die Polizeipräsenz

Nagy betonte, dass ihm die regelmäßige Präsenz von Polizeistreifen in der Innenstadt wichtig sei und dies auch weiter so gehandhabt werde. Unter dem Gesichtspunkt der Prävention sei die Polizei gut in Lörrach vernetzt und arbeite konstruktiv mit mehreren Partnern zusammen – etwa mit der Villa Schöpflin und Tempus fugit.

Aufklärung und Personal

Die Aufklärungsquote der Lörracher Polizei weise mit 62,4 Prozent einen überdurchschnittlichen Wert auf. Dies mit lediglich 80 Prozent des Personals, das dem Revier eigentlich zur Verfügung stehen müsste: Der Fachkräftemangel ist auch bei der Polizei angekommen.

Schon heute sei es nicht einfach, die ausscheidenden Kollegen zu ersetzen, sagte Nagy – der übrigens gemeinsam mit Bäuml im Oktober in den Ruhestand gehen wird, so dass die Lörracher Polizei schon bald zwei Schlüsselstellen neu besetzen muss.