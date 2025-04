Polizei legt aktuelle Verkehrsstatistik vor: Weniger Unfälle, aber mehr Verletzte in Lörrach

Gestiegen ist dagegen die Summe der Verkehrsunfälle mit Radfahrern (112, 2023: 96). Dabei, so Bäuml, steige insbesondere die Zahl der Unfälle mit Pedelecs (42, 2023: 33). Beide Zahlen sind mit deutlichem Abstand die höchsten in den vergangenen zehn Jahren. In die Statistik fließen auch „Alleinunfälle“ ohne Beteiligung anderer ein, erklärte Bäuml.