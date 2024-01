Polizei: Männer beim Bahnhof Brombach attackiert

In der Ortmattstraße, auf Höhe des Bahnhofs Brombach, sollen am Samstag kurz vor 23.30 Uhr zwei Männer von mehreren unbekannten Personen angegriffen und niedergeschlagen worden sein. Danach seien die Unbekannten in Richtung Hugenmattweg geflüchtet, so die Polizei. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt, der 25-Jährige wohl schwerer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Warum es zu dem Vorfall gekommen sein soll ist noch Gegenstand weiteren Ermittlungen.