Zwei unbekannte Männer haben nach Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 15 Uhr versucht, eine Kupfer-Statue aus einem Vorgarten in der Röttler Straße zu entwenden. Beim Abtransport wurden sie von der Hausbewohnerin bemerkt und angesprochen. Die beiden ließen daraufhin die Statue fallen und ergriffen zu Fuß die Flucht. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei, Tel. 07621/176-0, sucht Zeugen. Die beiden Männer hatten eine Schubkarre dabei. Die Statue steht im Vorgarten eines Hauses in der Röttler Straße unweit der Einmündung der Straße „Unter der Burg“.