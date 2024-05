Ein 78-jähriger Mann ist nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 12 Uhr Opfer einer dreisten Masche geworden. Nachdem der Senior bei einem Bankinstitut in der Tumringer Straße aus einem Geldautomaten Bargeld gezogen hatte, wurde er von einem unbekannten Mann und einer unbekannten Frau angesprochen: Er habe angeblich zehn Euro im Automaten vergessen. Die beiden Unbekannten brachten den Senior wohl dazu, seine Geheimzahl abermals an dem Automaten einzugeben, damit er die angeblich fehlenden zehn Euro wiederbekäme. Währenddessen wurde der Senior so abgelenkt, dass es den Unbekannten gelang, mehrere missbräuchliche Auszahlungen zu veranlassen. Anschließend seien die beiden Unbekannten mit dem Bargeld aus dem Bankinstitut gerannt und in einem roten Peugeot in Richtung Parkschwimmbad davongefahren.