Eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe mit deutscher Bundespolizei und Kräften des Schweizer Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit, stellte laut Bundespolizeiinspektion am späten Montagabend in der grenzüberschreitenden Regionalbahn der Linie S 6 von Basel nach Lörrach eine Gruppe mit insgesamt 28 männlichen Personen fest. Neben Erwachsenen im Alter von 18 bis 39 Jahren, befanden sich auch zwölf Minderjährige im Alter von 13 bis 17 Jahren in der Gruppe. Die syrischen Staatsangehörigen konnten keine gültigen Dokumente für die Einreise nach Deutschland vorlegen. Alle aufgegriffenen Personen mussten am Haltepunkt Lörrach-Stetten den Zug verlassen und wurden zur Identitätsfeststellung und Erfassung in die „Bearbeitungsstraße“ der Bundespolizei nach Efringen-Kirchen verbracht. Gegen die strafmündigen Personen leitete die Bundespolizei Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise ein. Da alle Personen ein Asylgesuch vorbrachten, wurden sie nach Abschluss der Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet bzw. an das zuständige Jugendamt übergeben.