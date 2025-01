Notfälle: Amokalarm an Berliner Schule - Polizei: Wohl Technik-Defekt

Berlin - Ein Amokalarm an einer Grundschule in Berlin im Ortsteil Schmargendorf hat einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein technischer Defekt könnte Auslöser des Alarms gewesen sein, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Es gebe keine Hinweise auf einen tatsächlichen Amoklauf. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren an der Judith-Kerr-Grundschule.