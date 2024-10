Zu einem „Spiegelstreifer“ zwischen einem Rettungswagen im Einsatz und einem noch unbekannten Fahrzeug ist es laut Polizei wohl am Donnerstag gegen 13.25 Uhr auf der B 317 in Höhe der Sportanlagen „Im Grütt“ gekommen. Am linken Spiegel des Rettungswagens entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Es ist nicht bekannt, ob an dem im Gegenverkehr stehenden Fahrzeug auch ein Schaden entstand ist, heißt es im Polizeibericht. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachteten und Hinweise zu dem möglichen Unfallbeteiligten geben können. Die Verkehrspolizei ist unter Tel. 07621/ 98000 erreichbar.