Ein Unbekannter hat einen Stein gegen mehrere Fensterscheiben eines Bistros am Kirchplatz geworfen und diese so beschädigt, teilt die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich wohl zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr. Ein Einbruchsversuch sei auszuschließen. Der Schaden an den Sicherheitsglasscheiben dürfte mehrere tausend Euro betragen. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623/740 40, sucht Zeugen, die Hinweise zum Steinewerfer geben können.