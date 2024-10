Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 8.45 Uhr, versucht, in die Kellerräume etlicher Mehrfamilienhäuser in der Brühlstraße einzudringen. Mindestens einmal gelang dies, so die Polizei. Bislang sei nicht bekannt, ob etwas aus dem Kellerabteil entwendet wurde. Vermutlich gelangte der Unbekannte über die Tiefgarageneinfahrt in den Gebäudekomplex der vier Mehrfamilienhäuser.