An der Autobahnanschlussstelle Lörrach-Mitte hat sich am Montag gegen 8.15 Uhr ein Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei kollidierte ein Kleinwagen beim Auffahren auf die Autobahn mit einem Toyota. Letzterer touchierte die Leitplanke. Der Kleinwagen hielt daraufhin zunächst auf dem Standstreifen an, fuhr aber bald daraufhin weiter, heißt es. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621/98000, sucht Zeugen.