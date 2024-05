Ein Unfall ereignete sich am Freitag in der Luisenstraße. Ein Mann hatte nach Angaben der Polizei seine achtjährige Tochter auf die Mittelstange seines Rennrads gesetzt. Der linke Fuß des Mädchens verfing sich im Vorderrad und der Gabel des Rads: Beide stürzten auf die Fahrbahn und verletzten sich leicht. Der Vater wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.