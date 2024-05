An der Einmündung Lörracher Straße/Hellbergstraße kollidierten laut Polizei am Samstag gegen 12.35 Uhr zwei Radfahrer. Der 33-jährige Mann und die 34-jährige Frau stürzten und verletzten sich leicht. Die Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621/98000, sucht Zeugen.