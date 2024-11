Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verursachte eine 74-jährige Frau laut Polizei am Donnerstag zwei Unfälle. Sie kollidierte zunächst in der Hauptstraße bei der Ausfahrt aus einem Hof mit dem Wagen einer 54-jährigen Frau. Anschließend stieß sie nach knapp einem Kilometer Fahrt in der Köchlinstraße mit dem entgegenkommenden Auto einer 57-jährigen Frau zusammen. Die 57-Jährige sowie Ersthelfer bemerkten sofort, dass mit der 74-Jährigen etwas nicht stimmt und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Die 57-Jährige blieb wohl unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro.