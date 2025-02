Ein Unfall ereignete sich am Samstag gegen 18 Uhr auf der A 5. Ein 42-Jähriger prallte laut Polizei kurz nach der Anschlussstelle Weil am Rhein/Hüningen mit seinem Auto in die Leitplanke und verletzte sich dabei leicht. Am Wagen entstand Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Das Fahrzeug musste abgeschleppt und der Fahrbahnabschnitt zwischen den Anschlussstellen Weil am Rhein/Hüningen und Dreieck Weil am Rhein voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizei prüft, inwiefern weitere Fahrzeuge beteiligt waren. Hinweise bitte rund um die Uhr an die Verkehrspolizei in Weil am Rhein, Tel. 07621/98000.