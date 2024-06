Beim Abbiegen von der Bahnhofstraße in die Milkastraße übersah laut Polizei am Dienstag gegen 15.50 Uhr ein 27-jähriger Autofahrer einen Linienbus: Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Im nahezu voll besetzten Bus wurden fünf Fahrgäste leicht verletzt. Auch der Autofahrer wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, sein Wagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 12 500 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621/98000, sucht Zeugen.