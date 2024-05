An der Anschlussstelle Kandern der A 98 ist am Montag gegen 17.40 Uhr ein 62-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr rund 60 Meter auf dem Grünstreifen, überquerte dann die Kreisstraße 6354 und prallte schließlich an die Schutzplanke. Das Auto musste abgeschleppt werden, der 62-Jährige blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 17 000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei vor Ort.