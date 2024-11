Esslingen - Zwei Menschen sind bei einem Brand in Esslingen ums Leben gekommen. Ein weiterer Mensch erlitt Brandverletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine weitere Person wurde von der Feuerwehr unverletzt von einem Balkon gerettet. Das Haus, in dem ein Zimmer in Brand geraten war, sowie vorsorglich ein Nachbargebäude wurden evakuiert. Die Löscharbeiten der Feuerwehr liefen am Morgen noch.