Ein Unfall hat sich am Montag gegen 6.20 Uhr an der Einmündung Steinenstraße/Gewerbegebiet Entenbad ereignet. Ein 34-jähriger Autofahrer hat laut Polizei beim Abbiegen von der Steinenstraße auf die Querspange zur B 317 einen entgegenkommenden Wagen übersehen: Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde offenbar niemand. An den Autos entstand wohl Totalschaden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Landstraße kurz gesperrt werden.