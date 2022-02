Lörrach. Zigarettenasche als Ursache: Am Sonntag gegen 15.25 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Rathausgasse zu einem Brand in einem Badezimmer. Nach Sachlage habe eine Bewohnerin in ihrem Badezimmer geraucht und noch glimmende Zigarettenasche soll auf am Boden liegende Bekleidungsstücke gefallen sein, welche in Brand gerieten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.