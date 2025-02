Berlin - Ein 88-Jähriger und seine Frau sind in Berlin durch eine Gewalttat lebensgefährlich verletzt worden - der Mann starb kurz darauf. Die Polizei nahm einen Familienangehörigen fest. Nach dpa-Informationen handelt es sich um den Enkel des Paares. Der Mann wird verdächtigt, das Opfer und dessen Frau am Morgen in deren Wohnung die Verletzungen zugefügt zu haben.