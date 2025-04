Ein 40-jähriger Mann hat am Samstag gegen 1.30 Uhr Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet. Ein Gastwirt einer Bar an der Weiler Eisenbahnstraße wollte sein Hausrecht durchsetzen und dem 40-jährigen Gast wegen seines aggressiven Verhaltens und seiner Alkoholisierung ein Hausverbot erteilen, was den Mann wohl nicht interessierte, heißt es im Polizeibericht. Die hinzugerufenen Polizisten forderten den 40-Jährigen mehrfach auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Auch diesen Aufforderungen kam er nicht nach. Während des Herausbegleitens aus der Bar leistete der Mann Widerstand gegen die Polizeibeamten und musste zu Boden gebracht werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Während dieses Einsatzes, des Transports zur Polizeidienststelle und auch in der Polizeidienststelle beleidigte er fortwährend die eingesetzten Beamten. Er wurde in Gewahrsam genommen und durfte in einer Zelle übernachten.