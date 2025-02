Ohne Aufenthaltstitel wollte ein 35-Jähriger nach Deutschland einreisen. Bundespolizisten fanden bei ihm eine gefälschte Identitätskarte und ein verbotenes Butterflymesser. Die Einsatzkräfte kontrollierten den türkischen Staatsangehörigen am Samstagabend bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn. Als Reisender in einem aus Italien kommenden Fernbus händigte er den Einsatzkräften einen gültigen türkischen Reisepass aus. Über das für die Einreise notwendige Visum oder einen Aufenthaltstitel verfügte er nicht, heißt es im Polizeibericht. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Einsatzkräfte eine gefälschte bulgarische Identitätskarte sowie ein Butterflymesser. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren ein. Das Falsifikat und das Messer wurden sichergestellt. Der Mann wurde in die Schweiz zurückgeschickt.