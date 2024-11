Polizeieinsatz Machete im Seniorenheim: Vater soll Tochter verletzt haben

Berlin - Eine Frau besucht ihren 75-jährigen Vater in Berlin im Seniorenheim - und der soll mit einer Machete auf sie losgegangen sein. Am Ende sind beide verletzt im Krankenhaus. So schildert die Polizei einen Vorfall am Vormittag in Berlin-Reinickendorf. Der Hintergrund und der genaue Ablauf würden noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Die 43-jährige Tochter müsse notoperiert werden. Lebensgefahr sei nicht auszuschließen, sagte der Sprecher.