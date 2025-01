Lörrach Junge Segensbringer sind gerngesehen

Auch in diesem Jahr zogen die Sternsinger in Lörrach und Inzlingen von Haus zu Haus und sammelten bis Montagmittag schon mehr als 25 000 Euro für Kinder in Not. Eine Abordnung wird den Segen Ministerpräsident Kretschmann und seiner Frau bringen.