Ein alkoholisierter Autofahrer ist der Polizei ins Netz gegangen. Am Freitag wurde der 30-Jährige gegen 2.30 Uhr in Auggen an der Aussichtsplattform einer Verkehrskontrolle unterzogen, heißt es im Polizeibericht. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand – 1,3 Promille wurden gemessen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.