«Polizeiruf 110» Verena Altenberger mit guter Quote zum Abschied

Die Kabel-eins-Rankingshow "Deutschlands größte Geheimnisse" fand 650 000 Fans (2,8 Prozent). RTLzwei hatte die Gaunerkomödie "Catch Me If You Can" mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks zu bieten - 620 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,8 Prozent) wollten das sehen.