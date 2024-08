Polizeischüsse Mutmaßlicher Angreifer erschossen: Mann war psychisch krank

Die Ermittlungen dauern nach Auskunft der Sprecherin an. Die Leiche des 26-Jährigen werde obduziert und die Wohnung des Mannes durchsucht. Zeugen würden vernommen und die gesicherten Spuren ausgewertet. An das dramatische Geschehen erinnerten am Tag danach in dem Wohnviertel viele Kreidelinien auf den Wegen. Die Ermittler hatten damit den Hergang des Geschehens nachgebildet.