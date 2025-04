Die Björn Steiger Stiftung mit Sitz in Winnenden in Baden-Württemberg hat sich zur Aufgabe gemacht, das Rettungswesen und die Notfallhilfe in Deutschland zu verbessern. So geht die Einführung der bundeseinheitlichen Notrufnummern 110 und 112 vor über 50 Jahren auf die Initiative der Stiftung zurück.