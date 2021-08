Pop "Bad Habits" von Ed Sheeran ist Sommerhit 2021

"Kein Lied war in den vergangenen Wochen hierzulande erfolgreicher als der energiegeladene Ohrwurm, der bislang vier Mal die Offiziellen Deutschen Single-Charts angeführt hat", hieß es. Auch in Australien, Großbritannien, Kanada, Österreich und anderen Ländern stand der Song demnach bereits ganz oben in den Charts.

"Bad Habits" (auf Deutsch etwa: Schlechte Angewohnheiten) bringe "den diesjährigen, wechselhaften Sommer exakt auf den Punkt", so GfK Entertainment. In einer Zeit, "in der viele ihre Angewohnheiten selbst hinterfragen - oder vielleicht auch wieder bewusst ausleben möchten - kommt das Lied anscheinend gerade richtig". Im vergangenen Jahr hatten Jawsh 685 & Jason Derulo mit "Savage Love (Laxed - Siren Beat)" den Sommerhit gelandet.