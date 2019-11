Pop-Monumente Michael Kiwanuka perfektioniert seinen Soul

Dem einstigen Ansinnen von Label-Managern, seinen sperrigen Namen für die bessere Verkäuflichkeit in ein Alter Ego umzuwandeln, setzt er nun also ein Album mit dem unmissverständlichen Titel "Kiwanuka" entgegen. "Würde ich mehr Platten verkaufen, wenn mein Name eingängiger wäre?" - was er von dieser Frage hält, hat er damit beantwortet und singt in "Hero": "I won't change my name/no matter what they call me..."