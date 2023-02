Pop Musikfestival von Sanremo endet mit Favoritensieg

Das Festival von Sanremo fand zum 73. Mal statt und sorgt in dem Mittelmeerland immer wieder für Rekordquoten. Auch dieses Mal lockte es die Italiener in Scharen vor die TV-Geräte und bescherte dem öffentlich-rechtlichen Sender Rai am Schlussabend eine Quote von rund 66 Prozent in der ersten Hälfte der Show. Nach Mitternacht war der Marktanteil mit knapp 74 Prozent noch höher, wie mitgeteilt wurde.